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ФРС США снизит ставку еще на 50 б.п. в 2024 году

ФРС США снизит ставку еще на 50 б.п. в 2024 году Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии.
Финансы
1 октября 2024 г. 10:19
ФРС США снизит ставку еще на 50 б.п. в 2024 году

Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на MarketWatch, об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Федрезерв всегда ставила целью добиться замедления инфляции "без болезненного роста безработицы", отметил он.

"Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в этом направлении", - добавил Пауэлл.

По его словам, недавнее решение ФРС снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является признаком уверенности регулятора в том, что при корректировке денежно-кредитной политики в соответствующем темпе "устойчивость рынка труда может быть сохранена при умеренном экономическом росте и движении инфляции вниз к 2%".

По медианному прогнозу руководителей американского ЦБ, базовая ставка будет снижена еще на 50 б.п. до конца 2024 года с нынешнего уровня в 4,75-5% годовых.

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