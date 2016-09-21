ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Баку. 21 Сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,25-0,5%.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сегодня сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

По данным консенсус-прогноза Bloomberg, лишь двое из 97 опрошенных экономистов ожидали, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, остальные эксперты предполагали сохранения показателя в текущем диапазоне 0,25-0,5%.

Последний раз ФРC повышала базовую процентную ставку 14 декабря 2015 года. Тогда показатель был увеличен на 25 базисных пунктов - с 0-0,25% до 0,25-0,5% годовых. Прежде базовая ставка ФРС США поднималась лишь в июне 2006 года, то есть с декабря 2008 до декабря 2015 года оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%.