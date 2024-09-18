ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2024 год

ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2024 г. до 2% с 2,1%.

ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2024 г. до 2% с 2,1%.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном среднесрочном прогнозе на сайте американского регулятора.

Прогнозы по росту экономики в стране на 2025-2027 годы был сохранен на уровне 2%.

Прогноз по инфляции в США пересмотрен в лучшую сторону - в 2024 году снижен до 2,3% с 2,6%, в 2025 году - до 2,1% с 2,3%. В 2026-2027 гг. показатель ожидается на уровне целевых 2%. Прогноз по безработице, напротив, повышен - в 2024 году до 4,4% с 4,0%, в 2025 году - также до 4,4% с 4,2%, в 2026 году - до 4,3% с 4,1%. В 2027 году прогнозируется на уровне 4,2%.

Большинство членов FOMC при этом ожидают снижения ставки ФРС в 2024 году до 4,25-4,5%.