ФРС: Сейчас мы далеки от рассмотрения вопроса о повышении ставки

Условия для повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, могут быть выполнены к концу 2022 года.

Условия для повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, могут быть выполнены к концу 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на видеоконференции, проводимой вашингтонским Институтом мировой экономики имени Питерсона, заместитель главы американского финрегулятора Ричард Кларида.

"Мы явно далеки от рассмотрения вопроса о повышении ставки. И это, безусловно, не в нашем поле зрения на данный момент", - отметил он. Говоря об уровнях инфляции и безработице в стране, Кларида подчеркнул, что эти "необходимые условия для повышения целевого диапазона ставки будут выполнены к концу 2022 года". При этом он напомнил, что соответствующие данные за декабрь 2022 года будут опубликованы не ранее января 2023 года.

Финрегулятор надеется, что к концу следующего года рынок труда страны достигнет максимальной занятости, а инфляция составит 2%, либо в течение некоторого времени будет незначительно превышать этот показатель. В ФРС ожидают, что до конца 2023 года ставку повысят как минимум два раза.

ВВП США во втором квартале нынешнего года вырос на 6,5% в годовом исчислении после роста на 6,3% в первые три месяца. "Проводимая в настоящее время денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика должна продолжать поддерживать мощный рост экономической активности, который, как ожидается, произойдет в этом году. Хотя, очевидно, быстрое распространение штамма [нового коронавируса] "дельта" среди все еще значительной части населения, не прошедшего вакцинацию, представляет собой риск ухудшения прогноза [развития экономики]", - указал замглавы финрегулятора.

Отметим, что в конце июля ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25%, как и ожидалось рынком.