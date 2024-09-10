Фонд развития предпринимательства выделил льготные кредиты по 10 проектам на освобожденных территориях

Фонд развития предпринимательства (ФРП) с 2022 года выделил 21,6 млн манатов льготных кредитов для финансирования 10 проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Фонд развития предпринимательства (ФРП) с 2022 года выделил 21,6 млн манатов льготных кредитов для финансирования 10 проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев.

"Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на освобожденных от оккупации территориях, оказывается поддержка по двум направлениям. Первое - предоставление льготных кредитов посредством уполномоченных кредитных организаций, с которыми сотрудничает фонд. Это работа ведется с 2022 года.

Второе направление - предоставление гарантий до 90% по коммерческим кредитам, которые предприниматели привлекут для реализации инвестиционных проектов на освобожденных от оккупации территориях, а также субсидирование 10 процентных пунктов процентной ставки", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.