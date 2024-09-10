О нас

Фонд развития предпринимательства выделил льготные кредиты по 10 проектам на освобожденных территориях

Фонд развития предпринимательства выделил льготные кредиты по 10 проектам на освобожденных территориях Фонд развития предпринимательства (ФРП) с 2022 года выделил 21,6 млн манатов льготных кредитов для финансирования 10 проектов на освобожденных территориях Азербайджана.
Финансы
10 сентября 2024 г. 13:27
Фонд развития предпринимательства выделил льготные кредиты по 10 проектам на освобожденных территориях

Фонд развития предпринимательства (ФРП) с 2022 года выделил 21,6 млн манатов льготных кредитов для финансирования 10 проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев.

"Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на освобожденных от оккупации территориях, оказывается поддержка по двум направлениям. Первое - предоставление льготных кредитов посредством уполномоченных кредитных организаций, с которыми сотрудничает фонд. Это работа ведется с 2022 года.

Второе направление - предоставление гарантий до 90% по коммерческим кредитам, которые предприниматели привлекут для реализации инвестиционных проектов на освобожденных от оккупации территориях, а также субсидирование 10 процентных пунктов процентной ставки", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SİF: Azad edilmiş ərazilərdə 10 layihə üzrə güzəştli kredit ayrılıb

Экслюзивные новости

Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi