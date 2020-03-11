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Forbes: Вагит Алекперов потерял более 2 млрд долларов

Forbes: Вагит Алекперов потерял более 2 млрд долларов

Совладельцы "Лукойла" и московского "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун потеряли более 3 млрд. долларов США из-за падения нефтяных котировок и курса рубля.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, Алекперов потерял 2,1 млрд. долларов США, Федун - 904 млн. долларов США. На данный момент их состояния оцениваются в 19,9 и 8,3 млрд. долларов США соответственно. Причиной падения нефтяных котировок стал разрыв соглашения между Россией и странами ОПЕК. Стороны не смогли договориться о сокращении добычи нефти.

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