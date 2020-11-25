Forbes усомнился в размерах богатства Илона Маска

Основатель Tesla Илон Маск не является вторым самым богатым человеком на планете. Как передает Report, об этом заявляет Forbes.
Издание усомнилось в рейтинге, опубликованном накануне агентством Bloomberg. Тогда сообщалось, что Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял вторую строчку рейтинга.
Forbes утверждает, что сейчас Маску принадлежит 126,8 миллиарда долларов США, и по этому показателю он уступает главе Amazon Джеффу
В июне Маск заявил, что его не волнует размер его капитала. "Эти цифры постоянно растут или падают. А на самом деле важно лишь создавать отличные продукты, которые нравятся людям", — сказал он.