Forbes усомнился в размерах богатства Илона Маска

Forbes утверждает, что Маску принадлежит 126,8 миллиарда долларов

Основатель Tesla Илон Маск не является вторым самым богатым человеком на планете. Как передает Report, об этом заявляет Forbes.

Издание усомнилось в рейтинге, опубликованном накануне агентством Bloomberg. Тогда сообщалось, что Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял вторую строчку рейтинга.

Forbes утверждает, что сейчас Маску принадлежит 126,8 миллиарда долларов США, и по этому показателю он уступает главе Amazon Джеффу Безосу (182,6 миллиарда долларов США) и гендиректору группы компаний LVMH Бернару Арно со 140,6 миллиардами долларов США.

В июне Маск заявил, что его не волнует размер его капитала. "Эти цифры постоянно растут или падают. А на самом деле важно лишь создавать отличные продукты, которые нравятся людям", — сказал он.