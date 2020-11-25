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Forbes усомнился в размерах богатства Илона Маска

Forbes усомнился в размерах богатства Илона Маска Forbes утверждает, что Маску принадлежит 126,8 миллиарда долларов
Финансы
25 ноября 2020 г. 09:47
Forbes усомнился в размерах богатства Илона Маска

Основатель Tesla Илон Маск не является вторым самым богатым человеком на планете. Как передает Report, об этом заявляет Forbes.

Издание усомнилось в рейтинге, опубликованном накануне агентством Bloomberg. Тогда сообщалось, что Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял вторую строчку рейтинга.

Forbes утверждает, что сейчас Маску принадлежит 126,8 миллиарда долларов США, и по этому показателю он уступает главе Amazon Джеффу Безосу (182,6 миллиарда долларов США) и гендиректору группы компаний LVMH Бернару Арно со 140,6 миллиардами долларов США.

В июне Маск заявил, что его не волнует размер его капитала. "Эти цифры постоянно растут или падают. А на самом деле важно лишь создавать отличные продукты, которые нравятся людям", — сказал он.

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Версия на английском языке Forbes questions size of Elon Musk’s fortune

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