Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей 2018 года

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Американский режиссёр Джордж Лукас возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей Соединённых Штатов в 2018 году по версии журнала Forbes.
Как передает Report, состояние Лукаса оценивается в $5,4 млрд.
Второе место в рейтинге занял режиссёр Стивен Спилберг, состояние которого оценили в $3,7 млрд.
Тройку лидеров, по версии журнала, замыкает телеведущая Опра Уинфри с состоянием в $2,8 млрд.
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2018 года.
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