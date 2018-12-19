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    Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей 2018 года

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Американский режиссёр Джордж Лукас возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей Соединённых Штатов в 2018 году по версии журнала Forbes.

    Как передает Report, состояние Лукаса оценивается в $5,4 млрд.

    Второе место в рейтинге занял режиссёр Стивен Спилберг, состояние которого оценили в $3,7 млрд.

    Тройку лидеров, по версии журнала, замыкает телеведущая Опра Уинфри с состоянием в $2,8 млрд.

    Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2018 года.

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