​Фондовые индексы выросли

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 8 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,82% и составил 17 050,75 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,88% - до 2 013,43 пунктов, Nasdaq на 0,41% - до 4 810,79 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,61% - до 6 374,82 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,18% - до 4 675,91 пунктов, германский DAX - на 0,23% - до 9 993,07 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,09% и составила 1 144,50 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1282 (+0,23%).