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Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снизились Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1 процента
Финансы
21 апреля 2021 г. 04:42
Фондовые индексы США снизились

Биржевые индексы США по итогам вторника снизились на 0,7-1 процента.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный DJIA упал на 0,75% до 33821,30 пункта, индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,68% до 4 134,94 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,92% до 13 786,27 пункта.

На биржи влияет сезон отчетности компаний и подготовка к оглашению вердикта на процессе бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

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