Фондовые индексы США показали рост

Фондовый индекс SP 500 закрылся на самом высоком уровне за шесть недель, в то время как инвесторы изучали результаты компаний с целью оценить, как они справляются с инфляцией и сбоями в цепочках поставок.

Фондовый индекс S&P 500 закрылся на самом высоком уровне за шесть недель, в то время как инвесторы изучали результаты компаний с целью оценить, как они справляются с инфляцией и сбоями в цепочках поставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, S&P 500 вырос на 33,17 пункта, или 0,7%, до 4519,63 пункта. Это на 0,4% ниже рекордного уровня, достигнутого в начале сентября. Dow Jones Industrial Average вырос на 198,70 пункта, или 0,6%, до 35 457,31, самого высокого уровня закрытия за два месяца. Nasdaq Composite вырос на 107,28 пункта, или 0,7%, до 15 129,09 пункта.