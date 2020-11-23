Фондовые индексы Европы растут на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4%, французский CAC 40 — на 0,88%, немецкий DAX — на 1,09%

Европейские фондовые рынки в понедельник растут после новостей компании AstraZeneca об испытаниях разрабатываемой ею вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на данные торгов, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4%, до 6 377,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 5544,39 пункта, немецкий DAX — на 1,09%, до 13 280,8 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли очередные новости о вакцине от нового коронавируса. Промежуточный анализ клинических испытаний вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca показал ее среднюю эффективность на уровне 70%. Сообщается, что участники получали два разных варианта дозирования вакцины. Один режим дозирования показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%.

Ранее компания Moderna сообщала об эффективности своей вакцины-кандидата на уровне 94,5%. Кроме того, совместная разработка Pfizer и BioNTech, согласно заявлениям Pfizer, оказалась эффективной в 95% случаев.

При этом ранее в понедельник также вышли данные о том, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 45,1 пункта, минимума за полгода, с 50 пунктов месяцем ранее.

"Учитывая, что вакцина уже на подходе, а экономический ущерб, нанесенный пандемией, будет постепенно сходить на нет, у нас все еще будет существенная поддержка со стороны центральных банков и правительств. И это экономическая "золотая середина", которая поспособствует значительному экономическому подъему", — цитирует агентство Reuters старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).