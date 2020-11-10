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Фондовые индексы Европы растут, DAX снижается

Фондовые индексы Европы растут, DAX снижается Немецкий индекс снижается после публикации данных по доверию инвесторов к экономике Германии
Финансы
10 ноября 2020 г. 14:58

Европейские фондовые рынки во вторник преимущественно растут на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса, при этом немецкий индекс DAX снижается после публикации данных по доверию инвесторов к экономике Германии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.24 (по бакинскому времени) британский индекс FTSE 100 рос на 1,27%, до 6 264,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 5391,83 пункта, немецкий DAX снижался на 0,26%, до 13 060,1 пункта.

Во вторник европейские индексы, кроме немецкого DAX, продолжают расти после резкого увеличения днем ранее. Инвесторы продолжают отыгрывать новости о вакцине от коронавируса.

Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

"Во вторник преобладает более спокойная и более подозрительная атмосфера, поскольку на рынках понимают, что остается еще много вопросов, связанных с новостями о вакцине Pfizer", — приводит агентство France Presse слова аналитика City Index Фионы Чинкотты (Fiona Cincotta).

Давление на немецкий индекс оказала статистика по стране. Так, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре снизился до 39 пунктов с 56,1 пункта в октябре, снижение оказалось хуже прогноза.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Великобритании. Безработица в Великобритании в июле-сентябре выросла до 4,8% с 4,5% в июне-августе, что совпало с прогнозами аналитиков.

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