    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Фонд возрождения Карабаха проведет оценку недвижимости

    Финансы
    • 01 сентября, 2025
    • 15:15
    Фонд возрождения Карабаха проведет оценку недвижимости

    Фонд возрождение Карабаха оценит среднюю рыночную и ликвидную стоимость имеющейся на балансе недвижимости.

    Как сообщает Report, для проведения оценки будет привлечен независимый эксперт.

    Экспертное заключение должно быть выдано в соответствии с Конституцией, Законом "Об оценочной деятельности", Национальными стандартами оценки, Международными стандартами оценки Международного комитета по стандартам оценки имущества и другими соответствующими законодательными актами.

    Фонд возрождения Карабаха   недвижимость   оценка  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qarabağ Dirçəliş Fondu əmlakını qiymətləndirəcək

    Последние новости

    16:18
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:14
    Фото

    Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насаждения

    Экология
    16:09

    Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"

    Финансы
    16:03

    Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризма

    Внешняя политика
    16:00

    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство

    АПК
    15:55

    На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствия

    Происшествия
    15:51

    ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

    Внешняя политика
    15:41

    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    15:32

    Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

    АПК
    Лента новостей