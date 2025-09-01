Фонд возрождения Карабаха проведет оценку недвижимости

Фонд возрождение Карабаха оценит среднюю рыночную и ликвидную стоимость имеющейся на балансе недвижимости.

Как сообщает Report, для проведения оценки будет привлечен независимый эксперт.

Экспертное заключение должно быть выдано в соответствии с Конституцией, Законом "Об оценочной деятельности", Национальными стандартами оценки, Международными стандартами оценки Международного комитета по стандартам оценки имущества и другими соответствующими законодательными актами.