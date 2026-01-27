Индия снизила импорт нефти из России на 28%

Импорт российской нефти Индией снизился примерно на 28% с пикового уровня.

Как передает Report, об этом заявил агентству Bloomberg министр нефти Хардип Сингх Пури.

По его словам, поставки снизились до 1,3 млн б/с по сравнению с 1,8 млн б/с и могут снизиться больше. Это связано с тем, что появились новые источники поставок. Индия закупает нефть у 41 страны, тогда как ранее она закупала ее у 27 стран.

Индия, третий по величине в мире импортер нефти, стремится увеличить торговлю энергоносителями с Канадой и США. Сейчас страна закупает энергоносители у США на $15 млрд в год, при этом Канада может стать крупным поставщиком энергии в Индию. Индия начала межведомственный диалог по энергетике с Канадой.

Пури также сказал, что Индия стремится увеличить долю газа в энергетическом балансе до 15%.