​Фонд страхования вкладов привлечет у ЦБА 20 млн. манатов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует привлечь у Центрального банка Азербайджана (ЦБА) кредит в объеме 20 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор ADIF Азад Джавадов.

А.Джавадов отметил, что в будущем выплачиваемые банками-членами в Фонд страховые взносы могут меняться в зависимости от степени риска: "Уже готовится соответствующий законопроект".

Глава ADIF также добавил, что квартальные сборы с банков должны были составить 7 млн. манатов, однако из-за роста объемов защищенных вкладов с этого месяца эта сумма превысит 7 млн. манатов: "В тоже время аннулированы две статьи старого закона, по которым вклады до 800 млн. манатов закладываются из-за кредитной задолженности. Сейчас эта сумма также относится к защищенным вкладам".

По словам А.Джавадова, объем вкладов в трех закрытых банках в единой европейской валюте составил 5 млн. евро: "Из этой суммы выплачено всего 500 тыс. евро".