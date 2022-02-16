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Фонд развития предпринимательства увеличил количество уполномоченных кредитных организаций

Фонд развития предпринимательства увеличил количество уполномоченных кредитных организаций Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики увеличил количество уполномоченных кредитных организаций с 40 до 45.
Финансы
16 февраля 2022 г. 15:19
Фонд развития предпринимательства увеличил количество уполномоченных кредитных организаций

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики увеличил количество уполномоченных кредитных организаций с 40 до 45.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно информации, в список уполномоченных банков вошли также "Азербайджанский промышленный банк", "Банк BTB" и ОАО "Нахчыван банк", ЗАО "YapıKredi Bank Azərbaycan". Их количество возросло с 19 до 23.

В список уполномоченных небанковских кредитных организаций (НКО) вошли ООО "City Finance", "Embafinans", "İdeal Kredit" и "PSG Finans". Их количество увеличено с 6 до 10.

Кроме того, из списка уполномоченных кредитных союзов исключены "Кредитный союз Нурана", ООО "Оптимальный кредитный союз", "Кредитный союз Беюк Исти-Су" и "Микрофинансовый кредитный союз", лицензии которых отозваны в 2020-2021 годах. В список включено ООО "Кредитный союз Севиндж". Количество кредитных союзов сократилось с 15 до 12.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства был создан указом президента от 31 июля 2018 года на базе действующего с 1992 года Национального фонда поддержки предпринимательства.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu müvəkkil kredit təşkilatlarının sayını artırıb

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