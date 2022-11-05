Фонд развития бизнеса Азербайджана планирует привлечь кредиты от АБР и ЕБРР

Через несколько лет Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SIF) планирует привлечь финансирование от Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Через несколько лет Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SIF) планирует привлечь финансирование от Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает Report , об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, которое присвоило SIF долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента «BB-/B».

"Однако мы не ожидаем, что на эти финансовые институты будет приходиться значительная доля финансирования. Мы считаем ликвидность Фонда развития предпринимательства адекватной. На денежные средства и государственные ценные бумаги приходятся около 9% от общих активов SIF в середине 2022 года", - отмечает S&P.

Его основным источником дохода является процентный доход в размере 1% по кредитам финансовым учреждениям, который должен покрывать его операционные расходы. Дополнительным источником дохода являются краткосрочные вложения в облигации органов местного самоуправления и процентный доход по денежным счетам в других банках.

SIF предоставляет кредиты в азербайджанских манатах с процентной ставкой 1% примерно 40 местным действующим коммерческим банкам и кредитным союзам для дальнейшего кредитования предпринимателей под 5%, что значительно ниже рыночных ставок и позволяет предпринимателям брать кредиты по доступным ставкам.

Фонд развития предпринимательства финансирует себя за счет капитала, а новые кредиты финансируются за счет погашения основной суммы долга и процентов по кредитам с наступающим сроком погашения, а также за счет собственного капитала фонда.

Активы SIF по состоянию на середину 2022 года составляют около 828 млн манатов (487 млн долларов США).