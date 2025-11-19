Фонд оплаты труда в ненефтяном частном секторе Азербайджана вырос втрое

Фонд оплаты труда в ненефтяном частном секторе Азербайджана за период 2019–2025 годов увеличился в три раза.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам министра, рост ненефтяных доходов бюджета, включая налоговые поступления, обеспечен не за счет повышения налоговых ставок, а благодаря повышению прозрачности, укреплению качественного администрирования и расширению налоговой базы.

Джаббаров подчеркнул, что в результате этих реформ: значительно расширилась налоговая база в экономике, особенно в ненефтяном секторе; увеличились доходы и расходы государственного бюджета; заметно выросли доходы населения; существенно выросли инвестиции частных предприятий.

Министр отметил, что прогнозы на 2025 год также учитываются при оценке роста фонда оплаты труда.