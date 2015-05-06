​Fitch: В Турции курс доллара превысит 3,0 TRY/USD

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подготовило шоковый отчет по экономике Турции. Согласно отчету, в ближайшие месяцы ожидается рост инфляции и безработицы, а курс доллара превысит 3,0 TRY/USD. Объем ВВП на душу населения сократится с нынешней отметки 10 500 долларов на 1 000 долларов. Как сообщает Report, эта информация отражена в недавнем отчете Business Monitor International агентства Fitch.

Fitch направило в действующие в Турции компании отчет, в котором отражена информация о стремительном росте инфляции, превышении числа безработных 6 миллионов и сокращении экспорта.

Согласно отчету, международные компании, желающие инвестировать в Турцию, меняют свои планы. Политическая напряженность в регионе высока и не исключено, что планы по входу Турции в состав Евросоюза будут отложены еще на 10 лет. Из-за напряженности на границе с Ираком и Сирией Турция вошла в список стран с высоким риском угрозы терроризма.

Согласно отчету, национальный доход на душу населения в 2015 году сократится до 9 560 долларов, а курс доллара к концу года составит 2,92 TRY/USD, в конце 2016 года - 3,0 TRY/USD. Прогнозируется резкий рост отрицательного сальдо платежного баланса.