Fitch в среднесрочной перспективе ожидает умеренный рост кредитного портфеля ABB

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (LT IDR) ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) на уровне "BB", а также рейтинг жизнеспособности (VR) на уровне "bb".

Ка сообщает Report со ссылкой на Fitch, прогноз по рейтингам позитивный.

Агентство отмечает, что позитивный прогноз отражает ожидания умеренного роста кредитного портфеля ABB в среднесрочной перспективе при сохранении устойчивого качества активов.

По данным Fitch, подтверждение рейтингов основано на самостоятельном профиле банка, отраженном в VR "bb".

"Сильные позиции на внутреннем рынке, устойчивая структура баланса и надежные финансовые показатели уравновешиваются уязвимостью к экономике Азербайджана, зависящей от нефтяного сектора", - отмечает агентство.

Как отмечают аналитики Fitch, бБанковский сектор страны улучшил показатели после 2017 года благодаря снижению долларизации и решению проблем с качеством активов, однако быстрый рост розничного кредитования с 2021 года несет риски перегрева.

ABB остается крупнейшим банком Азербайджана, контролируя 25% активов сектора и 23% кредитов (по состоянию на конец I полугодия 2025 года). На эту дату кредитный портфель ABB составлял 43% активов, сбалансированный между розничным и корпоративным сегментами.

Некредитные активы (40%) банка в основном представлены высоколиквидными инструментами с рейтингом не ниже "BBB-". Проблемные кредиты банка на конец первого полугодия 2025 года выросли умеренно до 4,6% от общего объема кредитного портфеля (против 3,5% по итогам 2024 г.), но почти полностью покрыты резервами.

Кредиты второго уровня (долговые обязательства) были ограниченными (1,3%).

Fitch считает, что крупнейшие корпоративные кредиты банка адекватно классифицированы и обеспечены резервами.

"Ожидается, что уровень проблемных кредитов останется ниже 5% во втором полугодии 2025 года и в 2026 году, чему будут способствовать рост кредитования и списания. Чистый процентный доход в годовом выражении составил 6,1% от средних доходных активов (против 6% 2024 г.). Это в сочетании с хорошей операционной эффективностью привело к высокой прибыли до обесценения в размере 9,4% от среднего объема валовых кредитов, при ограниченных кредитных потерях. В итоге показатель RWA (годовая операционная прибыль/взвешенные по риску активы) составил 5,9% в первом полугодии 2025 года. Во втором полугодии 2025 года и в 2026 году прибыльность банка может немного снизиться, но останется сильной", - считает Fitch Ratings.

Коэффициент Fitch Core Capital (FCC) снизился до 26% на конец первого полугодия 2025 года (против 29% в 2024 г.) из-за роста RWA на 18% и выплаты дивидендов (56% чистой прибыли 2024 г.). Fitch ожидает, что коэффициент FCC останется выше 22% в среднесрочной перспективе, учитывая крупные дивиденды и замедление роста кредитования до 15-20% в 2025–2026 гг. (в 2024 году - 26%).

Агентство считает, что финансирование ABB в основном обеспечивается депозитами (88% обязательств конец первого полугодия 2025 года), половина которых приходится на госпредприятия. Fitch считает эти вклады стабильными и ключевыми для банка.

"Ликвидные резервы банка значительны в национальной и иностранной валютах, что подтверждается коэффициентом валовые кредиты/депозиты клиентов на уровне 61% на конец первого полугодия 2025 года", - считает агентство.