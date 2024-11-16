Fitch утвердил кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/Стабильный", соответствующий рейтингу страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.
Данный рейтинг подтверждает стратегическое значение, который имеет фонд, его прочные связи с правительством, роль в улучшении бизнес-среды за счет обеспечения населения жильем на выгодных условиях, упрощения финансирования малого и среднего бизнеса.
Fitch с 2009 года оценивает деятельность фонда и публикует независимый кредитный рейтинг.