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Fitch утвердил кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Fitch утвердил кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/Стабильный", соответствующий рейтингу страны.
Финансы
16 ноября 2024 г. 09:43
Fitch утвердил кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/Стабильный", соответствующий рейтингу страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Данный рейтинг подтверждает стратегическое значение, который имеет фонд, его прочные связи с правительством, роль в улучшении бизнес-среды за счет обеспечения населения жильем на выгодных условиях, упрощения финансирования малого и среднего бизнеса.

Fitch с 2009 года оценивает деятельность фонда и публикует независимый кредитный рейтинг.

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Версия на английском языке Fitch affirms credit rating of Azerbaijan's Mortgage and Credit Guarantee Fund
Версия на азербайджанском языке “Fitch" İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kredit reytinqini təsdiq edib

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