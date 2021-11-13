О нас
Report Georgia
Аудио новости

Fitch: Улучшенный внешний прогноз еще больше снизил риск девальвации в Азербайджане

Fitch: Улучшенный внешний прогноз еще больше снизил риск девальвации в Азербайджане По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сальдо текущего счета в платежном балансе Азербайджана вернется к профициту в размере 7,9% ВВП в 2021 году по сравнению с прошлогодним дефицитом в 0,5%.
Финансы
13 ноября 2021 г. 14:44
Fitch: Улучшенный внешний прогноз еще больше снизил риск девальвации в Азербайджане

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сальдо текущего счета в платежном балансе Азербайджана вернется к профициту в размере 7,9% ВВП в 2021 году по сравнению с прошлогодним дефицитом в 0,5%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства по подтверждению суверенного рейтинга Азербайджана.

"В 2022-2023 годах профицит текущего счета сократится до среднего значения 5,3%, в основном за счет более низкой прогнозируемой средней цены на нефть (55 долларов США за баррель) в 2022 году и 53 доллара США за баррель в 2023 году по сравнению с 63 долларами США за баррель в этом году). Вместе с тем, это по-прежнему является самым высоким в группе аналогов",- говорится в сообщении.

По прогнозам Fitch, чистая позиция по суверенным активам вырастет до 84,1% ВВП на конец 2023 года с 83,1% на конец 2020 года по сравнению со средним значением «BB» в -2,1%.

"Улучшенный внешний прогноз еще больше снизил риск беспорядочной девальвации фактической привязки обменного курса 1,7 AZN / USD", - отмечает Fitch.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Fitch": "Azərbaycanda xarici balansın yaxşılaşması devalvasiya riskini daha da azaldıb"

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi