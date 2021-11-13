Fitch: Улучшенный внешний прогноз еще больше снизил риск девальвации в Азербайджане

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сальдо текущего счета в платежном балансе Азербайджана вернется к профициту в размере 7,9% ВВП в 2021 году по сравнению с прошлогодним дефицитом в 0,5%.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сальдо текущего счета в платежном балансе Азербайджана вернется к профициту в размере 7,9% ВВП в 2021 году по сравнению с прошлогодним дефицитом в 0,5%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства по подтверждению суверенного рейтинга Азербайджана.

"В 2022-2023 годах профицит текущего счета сократится до среднего значения 5,3%, в основном за счет более низкой прогнозируемой средней цены на нефть (55 долларов США за баррель) в 2022 году и 53 доллара США за баррель в 2023 году по сравнению с 63 долларами США за баррель в этом году). Вместе с тем, это по-прежнему является самым высоким в группе аналогов",- говорится в сообщении.

По прогнозам Fitch, чистая позиция по суверенным активам вырастет до 84,1% ВВП на конец 2023 года с 83,1% на конец 2020 года по сравнению со средним значением «BB» в -2,1%.

"Улучшенный внешний прогноз еще больше снизил риск беспорядочной девальвации фактической привязки обменного курса 1,7 AZN / USD", - отмечает Fitch.