Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило ожидания по росту мирового ВВП в 2021 году с 6,3% до 6%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило ожидания по росту мирового ВВП в 2021 году с 6,3% до 6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сентябрьский отчет Global Economic Outlook.

По мнению аналитиков агентства, восстановление мировой экономики по-прежнему идет быстрыми темпами, но приближается к своим пределам скорости. Кроме того, темпы восстановления ограничены проблемами с поставками товаров.

Прогноз для США также снижен - с 6,8% до 6,2%. Рост спроса сказывается на удорожании товаров и услуг. В связи с этим прогнозы инфляции в США были вновь повышены.

Для Китая ожидания пересмотрены с 8,4% до 8,1%, для еврозоны - с 5% до 5,2%.