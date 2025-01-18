Fitch: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026 гг. составит 2,7%

Рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит 3%, в 2026 году – 2,4%.

Рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит 3%, в 2026 году – 2,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings о подтверждении кредитного рейтинга Азербайджана.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026 гг. составит 2,7%.

Агентство указывает, что рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорился до 4,1% (1,1% в 2023 году) на фоне более медленного снижения добычи нефти в стране и экономического эффекта от восстановления Карабаха.

"Мы ожидаем, что рост замедлится до 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году, но, по-прежнему, будет поддерживаться государственными инвестициями", - указывает агентство.

В Fitch ожидают сохранение тенденции замедления спада добычи нефти в Азербайджане, которая будет сопровождаться ростом добычи газа.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2025 году - на 3,5%, в 2026 году - на 2,8%.