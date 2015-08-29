​Fitch Ratings в очередной раз подтвердило международный кредитный рейтинг Азербайджана

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило рейтинг Азербайджанской Республики в местной и иностранной валютах на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в подготовленном агентством отчете отмечается, что инвестиционный рейтинг Азербайджана отражает иностранные валютные активы в крупном объеме, накопленные в результате положительного сальдо счета текущих операций, высоких сырьевых цен с 2006 года и низкого суверенного долга страны.

По заключению агентства, сохранившего "стабильный" прогноз по рейтингу, правительство, предприняв регулирующие шаги по налоговым поступлениям и капитальным расходам, а также курсу национальной валюты, тем самым предотвратит сокращение нынешних валютных резервов.

Подтверждение в очередной раз долгосрочного рейтинга Азербайджанской Республики в местной и иностранной валютах на инвестиционном уровне "BBB-" на фоне резкого спада сырьевых цен, в том числе цен на нефть и нефтепродукты, а также царящей в глобальной экономической среде нестабильности, демонстрирует потенциал устойчивости экономики страны.