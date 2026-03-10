Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

При запуске цифровой валюты Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по всей видимости, выберет двухуровневую модель.

Об этом сообщил Report младший директор по финансовым институтам - банкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings Максим Малютин.

"В рамках данной схемы эмиссия цифровой валюты центрального банка (CBDC) сохранится за регулятором, тогда как распределительные функции и непосредственное обслуживание конечных пользователей будут переданы коммерческим банкам", - сказал М. Малютин.

Как отметил эксперт, банковским учреждениям, скорее всего, придется вложить средства в интеграцию информационных технологий, усиление кибербезопасности и адаптацию операционных процессов для подключения к платформе ЦБА, а также для выполнения обновленных требований комплаенса и проведения расчетов.

"Ключевой угрозой для банковского сектора может оказаться замещение депозитной базы, в случае если клиенты начнут перемещать часть своих средств с банковских счетов в CBDC. Это способно ослабить устойчивое фондирование и запасы ликвидности кредитных организаций, а также усилить их зависимость от более затратных источников финансирования", - подчеркнул М. Малютин.

По словам аналитика, степень данного риска в значительной мере определяется архитектурой CBDC: будет ли предусмотрено начисление вознаграждения на остатки, какие ограничения установят на объемы владения и конвертации, а также насколько просто будет осуществлять переводы между банковскими депозитами и цифровой валютой, в особенности в периоды финансовой нестабильности.

"Помимо рисков, CBDC способна повысить эффективность платежных операций, ускорить расчеты и обеспечить большую прозрачность транзакций, сократив затраты на обработку наличных денег и открыв возможности для разработки новых цифровых продуктов. Вместе с тем положительный эффект для банков, вероятнее всего, будет нарастать поэтапно и отчасти нивелироваться первоначальными капиталовложениями", - добавил младший директор Fitch Ratings.