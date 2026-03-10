Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 13:49
    Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

    При запуске цифровой валюты Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по всей видимости, выберет двухуровневую модель.

    Об этом сообщил Report младший директор по финансовым институтам - банкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings Максим Малютин.

    "В рамках данной схемы эмиссия цифровой валюты центрального банка (CBDC) сохранится за регулятором, тогда как распределительные функции и непосредственное обслуживание конечных пользователей будут переданы коммерческим банкам", - сказал М. Малютин.

    Как отметил эксперт, банковским учреждениям, скорее всего, придется вложить средства в интеграцию информационных технологий, усиление кибербезопасности и адаптацию операционных процессов для подключения к платформе ЦБА, а также для выполнения обновленных требований комплаенса и проведения расчетов.

    "Ключевой угрозой для банковского сектора может оказаться замещение депозитной базы, в случае если клиенты начнут перемещать часть своих средств с банковских счетов в CBDC. Это способно ослабить устойчивое фондирование и запасы ликвидности кредитных организаций, а также усилить их зависимость от более затратных источников финансирования", - подчеркнул М. Малютин.

    По словам аналитика, степень данного риска в значительной мере определяется архитектурой CBDC: будет ли предусмотрено начисление вознаграждения на остатки, какие ограничения установят на объемы владения и конвертации, а также насколько просто будет осуществлять переводы между банковскими депозитами и цифровой валютой, в особенности в периоды финансовой нестабильности.

    "Помимо рисков, CBDC способна повысить эффективность платежных операций, ускорить расчеты и обеспечить большую прозрачность транзакций, сократив затраты на обработку наличных денег и открыв возможности для разработки новых цифровых продуктов. Вместе с тем положительный эффект для банков, вероятнее всего, будет нарастать поэтапно и отчасти нивелироваться первоначальными капиталовложениями", - добавил младший директор Fitch Ratings.

    Азербайджан Fitch Ratings Максим Малютин цифровая валюта Центральный банк Азербайджана
    Fitch Ratings: Azerbaijan may choose a two-tier model for digital currency – EXCLUSIVE
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    14:12
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:04

    Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

    В регионе
    13:59

    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Другие страны
    13:50

    Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб граждан

    Финансы
    13:49

    Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    13:46
    Фото
    Видео

    Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    13:46

    Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    13:43

    Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

    Другие страны
    Лента новостей