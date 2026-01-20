Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

Программа хеджирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объявленная в августе 2025 года, должна позволить банкам конвертировать соответствующее валютное фондирование в хеджированные инструменты в манатах для кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает Report, об этом заявил младший директор по финансовым институтам - банкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

"Это позволит снизить валютные дисбалансы, а также улучшить ценообразование и условия кредитования для заемщиков. Однако нам потребуется время, чтобы оценить влияние этой программы на динамику кредитования МСБ", - отметил М. Малютин.

Fitch считает, что банки достаточно эффективно управляют накопленными рисками.

"Совершенно точно, что сегодня риск-менеджмент находится на гораздо более высоком уровне, чем шесть–семь лет назад. Тем не менее мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация с этой программой в ближайшие два года", - добавил М.Малютин.