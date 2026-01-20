Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 17:39
    Fitch: Программа хеджирования Центробанка Азербайджана поможет сократить валютные дисбалансы

    Программа хеджирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объявленная в августе 2025 года, должна позволить банкам конвертировать соответствующее валютное фондирование в хеджированные инструменты в манатах для кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

    Как сообщает Report, об этом заявил младший директор по финансовым институтам - банкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    "Это позволит снизить валютные дисбалансы, а также улучшить ценообразование и условия кредитования для заемщиков. Однако нам потребуется время, чтобы оценить влияние этой программы на динамику кредитования МСБ", - отметил М. Малютин.

    Fitch считает, что банки достаточно эффективно управляют накопленными рисками.

    "Совершенно точно, что сегодня риск-менеджмент находится на гораздо более высоком уровне, чем шесть–семь лет назад. Тем не менее мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация с этой программой в ближайшие два года", - добавил М.Малютин.

    Азербайджан Центральный банк Азербайджана Fitch Ratings Максим Малютин
    Fitch: Azerbaijani Central Bank's hedging program to help reduce foreign currency imbalances

    Последние новости

    18:18

    Fitch: Азербайджан нацелен снизить ненефтяной дефицит до 13% ВВП к 2029 году

    Финансы
    18:13

    Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликта

    Другие страны
    18:09
    Фото
    Видео

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:02

    SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничества

    Энергетика
    18:01

    SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:48

    Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВС

    Другие страны
    17:47

    Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными

    Финансы
    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    Лента новостей