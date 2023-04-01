Fitch прогнозирует профицит госбюджета Азербайджана в 2023 году на уровне 4,8% ВВП

Профицит государственного бюджета Азербайджана сократится до 4,8% ВВП в 2023 году с 6%-ов в 2022 году

Профицит государственного бюджета Азербайджана сократится до 4,8% ВВП в 2023 году с 6%-ов в 2022 году

Как передает Report, таковы прогнозы международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Агентство ожидает, что в 2024 году этот показатель снизится до 4,2% ВВП.

"Профицит госбюджета вырос на 2 процентных пункта в 2022 году до 6% ВВП (по сравнению с дефицитом в 6,5% в 2020 году) за счет увеличения доходов на 27%. Расходы выросли на 14,5% в 2022 году, что значительно ниже номинального роста ВВП (который был усилен 37%-ным дефлятором), а неэнергетический бюджетный дефицит снизился до 22,7% неэнергетического ВВП, превысив целевой показатель бюджета в 25%", - отмечает Fitch.

Аналитики агентства считают, что вновь введенные в прошлом году бюджетные правила нацелены на дальнейшее сокращение неэнергетического первичного дефицита до 17,5% в 2026 году и ограничение государственного долга на уровне 20% ВВП, но им не хватает институциональной основы:

"Замедление роста номинального ВВП сделает достижение цели по дефициту более сложной задачей, а ее последовательное соблюдение обеспечит большую уверенность в том, что сильные государственные финансы Азербайджана будут сохранены".

Fitch прогнозирует, что общий государственный долг, который в 2022 году сократился на 4,5 процентных пункта до 11,6% ВВП, к концу 2024 года составит 7,9% ВВП.