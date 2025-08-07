О нас

Fitch предупреждает о риске перегрева на фоне роста розничного кредитования в Азербайджане

Fitch предупреждает о риске перегрева на фоне роста розничного кредитования в Азербайджане Средние показатели банковского сектора Азербайджана улучшились с 2017 года, что стало возможным благодаря снижению долларизации кредитов и сокращению рисков, связанных с проблемными активами прошлых лет.
Финансы
7 августа 2025 г. 10:24
Fitch предупреждает о риске перегрева на фоне роста розничного кредитования в Азербайджане

Средние показатели банковского сектора Азербайджана улучшились с 2017 года, что стало возможным благодаря снижению долларизации кредитов и сокращению рисков, связанных с проблемными активами прошлых лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Тем не менее, стремительный рост розничного кредитования с 2021 года может создать риски перегрева, несмотря на проактивные меры Центрального банка Азербайджана по ограничению кредитных рисков в данном сегменте", - отмечается в отчете.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 июля 2025 года совокупный объем кредитного портфеля действующих в стране 22 банков составил 28,472 млрд манатов, увеличившись за год на 11,96%. Из них 14,58% (или 4,152 млрд манатов) приходится на валютные кредиты.

Версия на азербайджанском языке “Fitch” Azərbaycanda pərakəndə kreditləşmənin artması fonunda risklər barədə xəbərdarlıq edir
Версия на английском языке Fitch warns of overheating risk as retail lending rises in Azerbaijan

