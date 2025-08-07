Fitch предупреждает о риске перегрева на фоне роста розничного кредитования в Азербайджане

Средние показатели банковского сектора Азербайджана улучшились с 2017 года, что стало возможным благодаря снижению долларизации кредитов и сокращению рисков, связанных с проблемными активами прошлых лет.

Средние показатели банковского сектора Азербайджана улучшились с 2017 года, что стало возможным благодаря снижению долларизации кредитов и сокращению рисков, связанных с проблемными активами прошлых лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Тем не менее, стремительный рост розничного кредитования с 2021 года может создать риски перегрева, несмотря на проактивные меры Центрального банка Азербайджана по ограничению кредитных рисков в данном сегменте", - отмечается в отчете.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 июля 2025 года совокупный объем кредитного портфеля действующих в стране 22 банков составил 28,472 млрд манатов, увеличившись за год на 11,96%. Из них 14,58% (или 4,152 млрд манатов) приходится на валютные кредиты.