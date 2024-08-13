Fitch повысило рейтинг Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и местной валюте с “BB+” до “BBB-”.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и местной валюте с “BB+” до “BBB-”.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это произошло после повышения суверенного рейтинга Азербайджана.

Прогноз по рейтингу "стабильный".

Позиция Fitch обусловлена наличием прочных связей между фондом и государством, его важным стратегическим значением в развитии деловой среды за счет предоставления доступного жилья, содействия финансированию малого и среднего бизнеса.