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Fitch повысило рейтинг Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана

Fitch повысило рейтинг Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и местной валюте с “BB+” до “BBB-”.
Финансы
13 августа 2024 г. 10:21
Fitch повысило рейтинг Ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг ипотечного и кредитного гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и местной валюте с “BB+” до “BBB-”.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это произошло после повышения суверенного рейтинга Азербайджана.

Прогноз по рейтингу "стабильный".

Позиция Fitch обусловлена наличием прочных связей между фондом и государством, его важным стратегическим значением в развитии деловой среды за счет предоставления доступного жилья, содействия финансированию малого и среднего бизнеса.

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