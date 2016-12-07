Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Азерэнержи" - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Азерэнержи" на уровне "BB+", краткосрочный РДЭ - с "B", прогноз по кредитному рейтингу "негативный". Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства.

Агентство обосновало это юридической, стратегической и операционной поддержкой компании со стороны правительства Азербайджана. Так, кредитный рейтинг Азербайджана также подтвержден агентством на уровне "BB+", прогноз по рейтингу "негативный".

В отчете говорится, что правительство также выступило гарантом по 91% просроченных задолженностей компании на конец 2015 года без учета начисленных процентов. Министерство финансов является гарантом 8,5% задолженностей. Агентство также отмечает, что прогноз "негативный" отражает прогноз по независимому рейтингу Азербайджана.

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Эксперты Fitch полагают, что, учитывая неустойчивое финансовое положение "Азерэнержи", компания получит государственные гарантии для любой новой незапланированной задолженности. Эти задолженности включаются в долги правительства, которое имеет достаточно ресурсов для выполнения обязательств.

Агентство указывает, что объем долгов, по которым получены государственные гарантии, останется стабильным в течение 2016-2018 годов, так как в ближайшей перспективе не намечается приватизации "Азерэнержи". Государство в 2009-2015 годах вложило 970 млн манатов (47% общего объема вложений за этот период) в инвестиционные проекты компании: "Ожидается, что инвестиционные проекты будут по-прежнему финансироваться за счет средств государственного бюджета или будут отложены".

Согласно отчету, в 2015 году подписано распоряжение о том, что государство выдаст кредит компании в размере 172 млн долларов и 204 млн евро на погашение внешних задолженностей в 2016-2025 годах. Государство также поможет в погашении долгов ОАО "Азеришыг", основного заказчика "Азерэнержи". Тем самым, сократится долг "Азерэнержи" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Кроме того, правительство согласилось предоставить "Азерэнержи" долгосрочный кредит в размере 360 млн манатов под низкие процентные ставки для погашения налоговых долгов.

Агентство отмечает, что на финансовое положение "Азерэнержи" по-прежнему влияют колебания валютного курса, так как на конец 2015 года более 70% общих задолженностей компании выражены в иностранной валюте, в основном, в евро, долларах США и японской иене. Таким образом, на конец 2015 года долг ОАО "Азерэнержи" в манатном эквиваленте вырос с 1,5 до 2,4 млрд. Государство оказало финансовую поддержку компании для покрытия долгов.

Fitch связывает кредитный рейтинг компании с нефтяными ценами на мировом рынке, отмечая, что наличных средств в размере 11 млн манатов, имеющихся у компании на конец первого полугодия 2016 года, недостаточно для покрытия краткосрочных задолженностей на сумму 432 млн манатов. Активная инвестиционная программа "Азерэнержи" окажет негативное воздействие на отток средств компании в следующем году.