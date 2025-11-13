Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ИКГФ на уровне "BBB-/Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) в иностранной и местной валюте на уровне суверенного рейтинга Азербайджана - "BBB-/Стабильный".

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтинга фонда на уровне суверенного рейтинга "BBB-" (прогноз - "стабильный") обусловлено прочными связями между ИКГФ и государством, а также стратегической ролью фонда в обеспечении населения доступным жильем и развитии бизнес-среды путем облегчения финансирования малого и среднего предпринимательства.

Агентство особо отметило финансовую устойчивость фонда, качество его активов и приемлемую позицию ликвидности, несмотря на его некоммерческую миссию.

Fitch оценивает деятельность фонда и публикует его независимый кредитный рейтинг с 2009 года.