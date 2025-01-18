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Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Как передает Report со ссылкой на Fitch, рейтинги Азербайджана отражаю
Финансы
18 января 2025 г. 02:36
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на Fitch, рейтинги Азербайджана отражают очень сильный внешний баланс, самый низкий государственный долг в своей группе аналогов и гибкость финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния - Государственного нефтяного фонда.

Fitch оценивает суверенные валютные активы, 83% которых находятся в ГНФАР, а остальная часть - в резервах Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на уровне 76 млрд долларов США (102% от ожидаемого ВВП) в 2024 году. Чистая позиция суверенных иностранных активов Азербайджана, оцениваемая в 71% ВВП в 2024 году, является самой высокой среди суверенных эмитентов категорий 'BBB' и 'A'. Fitch ожидает, что фискальная политика будет направлена на поддержание устойчивых суверенных внешних активов и предотвращение накопления макроэкономических дисбалансов, сохраняя адекватные политические буферы для управления волатильностью цен на нефть.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch” Azərbaycanın reytinqini investisiya səviyyəsində təsdiqləyib

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