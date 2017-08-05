Fitch подтвердил кредитный рейтинг Азербайджана

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг в местной и иностранной валюте Азербайджана на уровне "BB +" с негативным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт агентства.

Кроме того, агентство сохранило на уровне "BB +" иностранные и местные безгарантийные обязательства. Максимальный рейтинг страны также подтвержден на уровне "BB +"

Краткосрочный иностранной и местный рейтинг эмитента дефолта подтвержден на уровне "B", рейтинг безгарантийных кратковременных акций в национальной валюте сохранен на уровне ‘B’.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s оценило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана. Долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валюте остался неизменным на уровне 'BB+/B' с отрицательным прогнозом.