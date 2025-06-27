Fitch ожидает стабильности курса азербайджанского маната в ближайшие 5 лет

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, Азербайджан сохранит де-факто привязку национальной валюты к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар как минимум до конца 2030 года.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, Азербайджан сохранит де-факто привязку национальной валюты к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар как минимум до конца 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Fitch, поддержание стабильного обменного курса рассматривается как один из ключевых политических приоритетов, несмотря на заявленные властями планы по постепенному расширению валютной гибкости в среднесрочной перспективе.

Агентство отмечает, что Центральный банк Азербайджана продолжает развивать инструменты управления структурным избытком ликвидности в банковской системе, а также усиливает эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

“Тем не менее, влияние монетарных решений на экономику остается ограниченным”, - подчеркивают аналитики Fitch. Среди сдерживающих факторов они выделяют недостаточно развитые внутренние денежные рынки, высокую ликвидность в банковском секторе, а также значительный уровень долларизации. По состоянию на апрель 2025 года около 40% банковских депозитов в стране остаются номинированными в иностранной валюте, несмотря на тенденцию к снижению, подчеркивает агентство.

Курс маната на уровне 1,7 за доллар был зафиксирован Центральным банком в 2017 году с целью сдерживания инфляции и стабилизации макроэкономической ситуации.

Отметим, что, помимо Fitch, сохранения привязки маната к доллару до 2026 года ожидают также аналитики нидерландского банка ING и Азиатского банка развития. В свою очередь, Министерство экономики Азербайджана и международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозируют, что действующий режим фиксированного курса сохранится, по меньшей мере, до конца 2028 года.