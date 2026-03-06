Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Fitch оценило перспективы внедрения исламского финансирования в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 06 марта, 2026
    • 16:12
    Fitch оценило перспективы внедрения исламского финансирования в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что воздействие исламского финансирования на классические модели фондирования азербайджанских банков останется незначительным в ближайшей перспективе.

    Об этом сообщила Report старший директор Fitch Ratings Ольга Игнатьева.

    О. Игнатьева напомнила, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о намерении приступить к запуску исламских банковских продуктов начиная с 2026 года: "На начальном этапе предполагается использование формата "исламских окон" в действующих коммерческих банках одновременно с подготовкой необходимых законодательных и регуляторных реформ.

    По ее оценке, подобный поэтапный и взвешенный подход позволит апробировать реальный спрос на рынке и повысить информированность о продуктах, соответствующих принципам исламских финансов.

    "Критическими факторами успеха будут ясность регулирования и обучение участников рынка: всеобъемлющее управление по нормам шариата, четкие рекомендации надзорных органов, а также благоприятная правовая и налоговая база будут важны для роста сегмента, доверия инвесторов и финансовой стабильности. Последовательное структурирование продуктов, прозрачное раскрытие информации и активная работа с розничными и корпоративными клиентами также должны помочь выстроить доверие к исламским финансам со временем", - подчеркнула О. Игнатьева.

    Старший директор обратила внимание на то, что практическая реализация может оказаться непростой и ресурсоемкой с операционной стороны, поскольку банковским учреждениям необходимо будет перестроить процедуры управления, риск-менеджмента и комплаенса, модернизировать информационные системы и отчетность, а также наращивать внутреннюю компетенцию и проводить подготовку сотрудников для выполнения шариатских требований.

    "В целом, "исламские окна" могут расширить предложение продуктов и поддержать диверсификацию фондирования со временем, но мы ожидаем постепенного внедрения и ограниченного влияния на традиционные профили фондирования банков в ближайшей перспективе", - заявила О. Игнатьева.

    Напомним, что ЦБА подготовил дорожную карту по запуску модели "исламского окна" для применения продуктов исламского банкинга на территории страны. Исламское финансирование позиционируется как альтернативный механизм привлечения средств и входит в перечень стратегических приоритетов Центробанка.

    В рамках подготовительной работы уже проанализирован международный опыт и выбран оптимальный для Азербайджана формат внедрения. На первоначальном этапе независимые специалисты в формате "исламского окна" сформируют перечень допустимых продуктов исламского финансирования, после чего будут введены базовые инструменты, разработанные по результатам консультаций с профессиональными финансовыми ассоциациями и международными экспертами.

    Fitch Ratings Азербайджан исламское финансирование Ольга Игнатьева
    Fitch evaluates prospects for introduction of Islamic finance in Azerbaijan - EXCLUSIVE
