Fitch: негативное давление на рейтинги банков в развивающихся странах сохраняется

«Стабильные» прогнозы преобладают в Азии (кроме Индии) и в СНГ (кроме Беларуси и Армении) ввиду значительных запасов капитала и ликвидности

Прогноз по рейтингам почти половины банков в странах с развивающейся экономикой остается «Негативным».

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В отчете рассматриваются перспективы в отношении банков в каждом регионе и подробно представлены финансовые показатели по 52 основным банковским секторам.

В сообщении отмечается, что «Негативные» прогнозы отражают давление на качество активов банков из-за пандемии, а также ожидаемое отложенное влияние экономических спадов, наблюдавшихся в прошлом году.

"Увеличение показателя неработающих кредитов на большинстве развивающихся рынков было лишь умеренным, а на некоторых даже наблюдалось его снижение. В то же время ухудшение качества кредитов в 2020 году сдерживалось мерами регулятивного послабления или облегчением долгового бремени для заемщиков, но срок действия этих мер либо закончился к концу прошлого года, либо заканчивается в этом году. Это может привести к сохранению давления на показатели качества кредитов у банков в странах с развивающейся экономикой", - считают авторы отчета.

В некоторых случаях «Негативный» прогноз также отражает прогноз по рейтингам некоторых стран с развивающейся экономикой и материнских банков. С конца первой половины 2020 года Fitch понизило 8% рейтингов банков на развивающихся рынках. Еще у 8% банков прогноз по рейтингам был пересмотрен на «Негативный» за тот же период. Большинство этих рейтинговых действий были вызваны негативными действиями по суверенным рейтингам.

Как отмечается в отчете, доля «Негативных» прогнозов является особенно высокой в Латинской Америке (80% рейтингов банков), на Ближнем Востоке и в Африке при концентрации в Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ЮАР и Турции. «Стабильные» прогнозы преобладают в Азии (кроме Индии) и в СНГ (кроме Беларуси и Армении) ввиду значительных запасов капитала и ликвидности, существенного запаса прочности по рейтингам и фактора господдержки.