Fitch не ожидает снижения Центробанком Азербайджана учетной ставки

Центробанк Азербайджана (ЦБА) в мае 2024 года приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики, дополнительного снижения учетной ставки не ожидается.

Центробанк Азербайджана (ЦБА) в мае 2024 года приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики, дополнительного снижения учетной ставки не ожидается.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings о подтверждении кредитного рейтинга Азербайджана.

По оценкам агентства, ЦБА сохранит учетную ставку на текущем уровне (7,25%) с учетом таких факторов, как неопределенность на внешних рынках, рост цен на регулируемые со стороны государства товары внутри страны, ситуацией с внутренним спросом.

Аналитики Fitch отмечают при этом некоторое ускорение инфляции в Азербайджане. "Инфляция выросла в декабре до 4,9% в годовом исчислении, но остается в пределах целевого диапазона Центробанка (4%±2%). Среднегодовая инфляция в 2025 году достигнет 5,3% по сравнению с 2,1%, ожидаемым в 2024 году, что выше прогнозируемых 3% для стран, имеющих рейтинг BBB", - отмечает агентство.

Отметим, что Центробанк Азербайджана на пяти последних заседаниях принимал решение сохранить учетную ставку на уровне 7,25%. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group также считает, что ЦБ Азербайджана в 2025 году сохранит учетную ставку на уровне 7,25%, но может ее повысить до 7,75% в 2026 году.

Очередное заседание ЦБ по вопросу учетной ставки планируется 22 января 2025 года.

Министерство экономики среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 4,6%. Центральный банк страны на текущий год годовую инфляцию ждет на уровне 5,8%. Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 2,2%.