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Fitch назвал источники финансирования расходов SGC в 2022 году

Fitch назвал источники финансирования расходов SGC в 2022 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) в иностранной валюте на уровне «BB+».
Финансы
7 февраля 2022 г. 16:11
Fitch назвал источники финансирования расходов SGC в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» (SGC) в иностранной валюте на уровне «BB+».

Как передает Report со ссылкой на Fitch, подтверждение рейтинга отражает неизменное мнение Fitch в отношении еврооблигаций SGC на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году, полностью гарантированных правительством Азербайджана (суверенный рейтинг на уровне BB+/прогноз «Стабильный»).

"Рейтинг отражает безусловную, несубординированную и безотзывную гарантию полного и своевременного погашения, предоставленную держателям облигаций Fitch государством. В результате Fitch оценивает рейтинг облигаций как равный долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

Гарантия регулируется английским законодательством и имеет равные права со всеми другими необеспеченными внешними суверенными долгами. Исторически резервы на гарантийное покрытие предусматривались в годовых государственных бюджетах на 2016-2020 годы, и мы ожидаем, что эта практика сохранится", - говорится в сообщении.

Финансирование проекта SGC было осуществлено за счет долга в размере 6,5 млрд долларов США и вливаний капитала в размере 2,4 млрд долларов США от государства. В 2021 году SGC не привлекала новых долговых обязательств, в то время как почти 70% долга компании SGC на конец 2021 года составляли облигации, выпущенные в пользу Госнефтефонда Азербайджана, и еврооблигации, за которыми следуют международные финансовые институты (МФИ - на их долю приходится 30%).

Поскольку все проекты SGC уже введены в эксплуатацию, общие потребности Южного газового коридора в денежных средствах в 2022 году будут полностью покрыты выручкой от проектов "Шахдениз", Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP), а также за счет накопленных денежных средств, согласно прогнозу руководства.

SGC— компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения «Шахдениз», расширении Южно-Кавказского трубопровода, реализации проектов TANAP и TAP.

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Версия на английском языке Fitch affirms Southern Gas Corridor CJSC's rating
Версия на азербайджанском языке “Fitch" Cənub Qaz Dəhlizinin 2022-ci il üçün maliyyə mənbələrini açıqlayıb

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