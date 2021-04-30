Fitch: Капитал Expressbank позволит противостоять дополнительному обесценению ссуд

Обесцененные кредиты на 58% покрыты резервами и могут потребовать дополнительных резервов в среднесрочной перспективе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») открытого акционерного общества Expressbank на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, РДЭ банка зависит от его собственной кредитоспособности, измеряемой его рейтингом устойчивости (VR) на уровне «b».

«Последняя по-прежнему подвержена влиянию циклической и зависящей от нефти операционной среды Азербайджана, что может привести к уязвимому качеству активов и производительности. До сих пор банк испытывал умеренное давление на прибыль и капитал из-за экономического спада в 2020 году. Высокие риски Expressbank, связанные с качеством активов, и умеренная прибыльность до обесценения уравновешиваются значительным буфером капитала, обеспечивая банку сильную способность абсорбировать убытки», - отмечает Fitch.

Согласно предварительной отчетности по МСФО, обесцененные ссуды выросли до 15% (кредиты на 3 этапе по МСФО) кредитного портфеля Expressbank на конец 2020 года с 4% на конец 2019 года. Кредиты на втором этапе остались на умеренном уровне 4%.

По мнению аналитиков Fitch, обесцененные кредиты на 58% покрыты резервами на возможные потери и могут потребовать дополнительных резервов в среднесрочной перспективе: «Высокая подверженность банка потребительскому и микрокредитованию (57% валовых кредитов) может привести к дополнительному обесценению кредитов, хотя эти секторы должны получить поддержку за счет ожидаемого восстановления экономики».

Fitch прогнозирует, что рост реального ВВП в Азербайджане восстановится до 2,5% в 2021 году после сокращения на 4,3% в 2020 году, и это должно снизить давление на качество кредитов Expressbank.

«Прибыльность Expressbank оставалась скромной в 2020 году: операционная прибыль составила 0,8% от регулируемых активов, взвешенных с учетом риска (RWA). Результаты поддерживаются высокой чистой процентной маржей (12% в 2020 году), подкрепленной расширением банка в области потребительского кредитования в последние годы, но низкая операционная эффективность, выраженная в высоком соотношении затрат и доходов 70%, давит на показатели банка до обесценения. Прибыль до отчислений под обесценение улучшилась до 5% от средней суммы кредитов в 2020 году с 1% в 2019 году, но мы считаем ее незначительной, учитывая потенциальную волатильность расходов Expressbank на обесценение кредитов.

Капитализация банка - это сильная сторона рейтинга. В конце 2020 года на долю Fitch Core Capital (FCC) приходилось 49% регулируемых RWA, что обеспечивало банку значительную способность абсорбировать убытки. Нормативный уровень 1 и коэффициенты общего капитала составляли 47% и 50%, соответственно, на конец первого квартала 2021 года по сравнению с нормативными минимумами в 5% и 9%. По нашим оценкам, буферные резервы капитала банка достаточны, чтобы противостоять дополнительному обесценению ссуд, равному 40% кредитного портфеля, и по-прежнему поддерживать здоровый 15% FCC», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Expressbank финансируется в основном за счет средств клиентов (65% обязательств на конец I квартала 2021 года) с упором на депозиты физических лиц (51% обязательств). Другие источники финансирования включают финансирование от государственных агентств (17% средств Азербайджанского ипотечного фонда), репо-операций (3%) и средства Центрального банка Азербайджана (2%). Риски ликвидности смягчаются значительным запасом высоколиквидных активов (денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные межбанковские размещения и размещения в ЦБА, инвестиции в ценные бумаги), покрывающих около 80% клиентских депозитов на конец I квартала 2021 года.