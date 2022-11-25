Fitch: Качество портфеля Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда остается стабильным

Качество портфеля Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (MCGF) остается стабильным, поскольку обесцененные кредиты составляют менее 0,1% от общего объема.

Качество портфеля Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (MCGF) остается стабильным, поскольку обесцененные кредиты составляют менее 0,1% от общего объема.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Rating по подтверждению рейтинга фонда.

Доля ипотечных и обеспеченных облигаций в долговых обязательствах MCGF по состоянию на 31 октября 2022 года составляет 85%.

"Остаток представлен непокрытыми облигациями. Центральный банк Азербайджана является держателем облигаций более 30% непогашенной задолженности фонда, а остальная часть принадлежит коммерческим банкам", - отмечает Fitch.

Денежные средства фонда на 31 октября 2022 года составляли 43,5 млн манатов и почти полностью находились на Ностро-счетах Центрального банка. Дополнительные ликвидные активы включали депозиты в коммерческих банках на 39 млн манатов и государственные облигации на 92,2 млн манатов.

"Фонд является некоммерческой организацией и получение прибыли не является его целью, но он продолжает демонстрировать прибыльность, поддерживаемую малозатратным финансированием. В 2021 году фонд зафиксировал прибыль в размере 14 млн манатов против 7,2 млн манатов годом ранее, благодаря расширению кредитного портфеля на 30%.

Отметим, что MCGF освобожден от уплаты налога на прибыль.