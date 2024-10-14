Fitch: Дефицит госбюджета Франции увеличится до 6,1% ВВП

Дефицит госбюджета Франции в 2024 году должен увеличиться до 6,1% ВВП, что значительно превышает весенние прогнозы правительства и Fitch в 5,1% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

"Мы прогнозируем, что дефицит Франции в 2024 году будет вторым по величине в еврозоне и почти в три раза превысит прогнозируемый средний дефицит стран категории "AA", - говорится в сообщении.

Эксперты повысили оценку дефицита бюджета страны в 2025 и 2026 годах до 5,4% ВВП. При этом они не ожидают, что правительство сможет добиться сокращения дефицита ниже 3% ВВП к 2029 году.

Аналитики агентства считают, что дефицит приведет к резкому росту госдолга - до 118,5% ВВП к 2028 году.

К концу 2026 года размер госдолга прогнозируется в 116,3% ВВП. Это является вторым по величине показателем среди государств с рейтингом "АА" и более чем вдвое превышает средний для данной категории уровень.

Отметим, что ранее Fitch изменил прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Франции на "негативный" со "стабильного". При этом рейтинги подтверждены на уровне "AA-". Краткосрочные рейтинги остались на отметке "F1+".

"Риски фискальной политики возросли с момента нашего последнего обзора", - отметило Fitch.