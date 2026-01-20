Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 18:50
    Fitch: Госдолг является сильной стороной кредитного профиля Азербайджана

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не видит поводов для беспокойства в отношении государственного долга Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил директор по суверенным рейтингам региона EMEA Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan) в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    По его словам, государственный долг является очевидной сильной стороной кредитного профиля Азербайджана.

    "По состоянию на 2025 год его объем составляет чуть более 20% ВВП, что значительно ниже установленного предельного уровня в 30%. В этой области мы не видим причин для беспокойства", - заявил он.

    Отметим, что государственный долг Азербайджана на 1 октября 2025 года года составил 25 млрд 365,1 млн манатов (19,5% ВВП). Этот показатель снизился на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    В структуре госдолга 17 млрд 46,8 млн манатов приходится на внутренний долг, $4 млрд 893,1 млн или 8 млрд 318,3 млн манатов - на внешний. Внутренний долг по сравнению с показателем на 1 октября 2024 года сократился на 0,8%, а внешний долг - на 7,7%.

    Fitch Ratings Азербайджан Арвинд Рамакришнан госдолг

