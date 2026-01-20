Fitch: Госдолг является сильной стороной кредитного профиля Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не видит поводов для беспокойства в отношении государственного долга Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил директор по суверенным рейтингам региона EMEA Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan) в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

По его словам, государственный долг является очевидной сильной стороной кредитного профиля Азербайджана.

"По состоянию на 2025 год его объем составляет чуть более 20% ВВП, что значительно ниже установленного предельного уровня в 30%. В этой области мы не видим причин для беспокойства", - заявил он.

Отметим, что государственный долг Азербайджана на 1 октября 2025 года года составил 25 млрд 365,1 млн манатов (19,5% ВВП). Этот показатель снизился на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В структуре госдолга 17 млрд 46,8 млн манатов приходится на внутренний долг, $4 млрд 893,1 млн или 8 млрд 318,3 млн манатов - на внешний. Внутренний долг по сравнению с показателем на 1 октября 2024 года сократился на 0,8%, а внешний долг - на 7,7%.