Fitch: Доля просроченных кредитов МБА в совокупном кредитном портфеле равна 18%

© Report

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Реструктурированный в 2017 году кредитный портфель Международного банка Азербайджана (МБА) составляет около 25% от общего кредитного портфеля банковского сектора страны.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Международного рейтингового агентства Fitch Руслан Булатов.

По его словам, доля просроченных кредитов МБА в совокупном кредитном портфеле составляет 18%.

Кроме того, Р.Булатов отметил, что самый высокий уровень долларизации депозитов среди стран региона отмечается в Азербайджане: "Данный показатель выше 70%".