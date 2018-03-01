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    Fitch: Доля просроченных кредитов МБА в совокупном кредитном портфеле равна 18%

    © Report

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Реструктурированный в 2017 году кредитный портфель Международного банка Азербайджана (МБА) составляет около 25% от общего кредитного портфеля банковского сектора страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Международного рейтингового агентства Fitch Руслан Булатов.

    По его словам, доля просроченных кредитов МБА в совокупном кредитном портфеле составляет 18%.

    Кроме того, Р.Булатов отметил, что самый высокий уровень долларизации депозитов среди стран региона отмечается в Азербайджане: "Данный показатель выше 70%".

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