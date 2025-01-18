Fitch: Чистая позиция Азербайджана как внешнего кредитора укрепилась до 153% ВВП

Чистая позиция Азербайджана как внешнего кредитора укрепилась до 153% ВВП в 2024 году, что является лучшим показателем среди суверенных эмитентов в категории ‘BBB’.

Чистая позиция Азербайджана как внешнего кредитора укрепилась до 153% ВВП в 2024 году, что является лучшим показателем среди суверенных эмитентов в категории ‘BBB’.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings о подтверждении кредитного рейтинга Азербайджана.

«Профицит текущего счета сократился вдвое — до 6,5% ВВП в 2024 году, однако он по-прежнему остается самым высоким среди стран категории ‘BB’. Мы ожидаем, что Азербайджан сохранит относительно высокие показатели профицита текущего счета на уровне 6,2% ВВП в 2025–2026 годах, несмотря на снижение цен на нефть. Это поддержит умеренное накопление валютных активов, даже с учетом того, что доходы от нефти и газа составляют 89% всего экспорта», -подчеркивается в отчете.

По оценкам Fitch, профицит консолидированного бюджета Азербайджана в 2024 году значительно снизился — до 1% ВВП (с 7,8% ВВП в 2023 году). Это объясняется резким ростом расходов, который лишь частично компенсируется увеличением ненефтяных доходов и доходами от активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).



«По нашим прогнозам, профицит консолидированного бюджета останется стабильным в 2025–2026 годах. Более низкие цены на нефть будут частично компенсированы ростом ненефтяных доходов, в том числе за счет отмены налоговых льгот, введенных в период пандемии. Мы также предполагаем сокращение расходов, связанных с Карабахом, однако давление на бюджет со стороны социальных выплат и расходов на оборону, скорее всего, сохранится, что предотвратит значительное снижение государственных расходов», -отмечается в