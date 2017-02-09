Fitch: Число стран с кредитным рейтингом "AAA" снизилось до 14-летнего минимума

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Число стран с самым высоким рейтингом "AAA", присваиваемым международным агентством Fitch, за последние 14 лет достигло минимальной отметки.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, если в 2004-2009 годах 16 стран имели рейтинг "AAA", то сейчас их число снизилось до 11. Fitch не ожидает роста этого показателя в ближайшие два года.

Удельный вес облигаций стран с высоким рейтингом на совокупном рынке облигаций снизился до 40% с 48% в 2007 году.

Агентство напоминает, что Япония лишилась самого высокого рейтинга в 1998 году, а в 2009 году с аналогичной ситуацией столкнулись Австрия, Финляндия, Франция, Ирландия, Испания и Англия. За последние 10 лет рейтинг "AAA" присвоен лишь Австралии.

Сейчас обладателями максимального рейтинга являются Канада, Дания, Германия, Люксембург, Голландия, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Швеция и США.