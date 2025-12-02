Fitch: Банки Азербайджана в 2026 году перейдут к более умеренному росту кредитования

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает замедления темпов кредитования в Азербайджане до однозначного показателя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комментарий агентства относительно решения сохранить нейтральный отраслевой прогноз для банков региона СНГ+ (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан) на 2026 год.

По оценкам Fitch, рост кредитования станет более контролируемым, особенно в сегменте высокодоходного потребительского финансирования. Это связано с тем, что регуляторы на быстрорастущих рынках - в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане - продолжают ужесточать критерии доступности кредитов. Меры направлены на повышение стандартов андеррайтинга и снижение риска перегрева в розничном сегменте.

Агентство отмечает, что последние макропруденциальные инициативы в Азербайджане включают ограничения по максимальным эффективным процентным ставкам и размерам необеспеченных кредитов, лимиты по соотношению долга к годовому доходу, а также повышенные риск-весы для части розничных продуктов.

Fitch указывает, что нейтральный прогноз отражает ожидания сохранения удовлетворительных финансовых показателей банков в 2026 году, несмотря на более медленное расширение кредитования на фоне умеренного экономического роста в Азербайджане (прогноз на 2026 год - 2,5%; на 2025 год - 2,3%), формируемого в основном несырьевым сектором.

По данным агентства, высокая прибыльность азербайджанских банков, поддерживаемая все еще широкими, хотя и сокращающимися процентными маржами, будет служить надежным буфером против ожидаемой умеренной волатильности кредитного риска. По мнению авторов отчета, фондирование и ликвидность, по прогнозу, останутся в целом стабильными.

После стремительного роста кредитования банками Азербайджана со средним темпом 18% в 2021-2024 годах, его динамика, по мнению Fitch, замедлится до высоких однозначных значений в 2026 году (за январь-сентябрь 2025 года рост составил 7%). Основным драйвером остается розничное кредитование, доля которого достигла 47% валовых кредитов к концу третьего квартала 2025 года. Замедление связано с сокращением возможностей для расширения, ростом долговой нагрузки домохозяйств и ужесточением регуляторных требований, включая высокие риск-весы и новые лимиты по кредитным картам.

Fitch прогнозирует постепенный рост доли проблемных кредитов (кредиты 3 стадии) до 4,5% в 2026 году (на конец 2024 года - 3,5%), а также умеренный рост кредитов 2 стадии. Это будет отражать "созревание" кредитного портфеля и рост доли потребительских кредитов, более чувствительных к долговой нагрузке домохозяйств.

Тем не менее ухудшение качества активов, по мнению Fitch, останется контролируемым благодаря высокой способности банков поглощать кредитные потери за счет прибыли до формирования резервов (за январь-сентябрь 2025 года - 7% от среднего показателя по кредитам в годовом выражении).

Агентство ожидает, что долларизация кредитов продолжит снижаться и приблизится к 12% к концу 2026 года (на конец 2024 года - 16%). Этому способствует эффективная привязка маната к доллару США и жесткое регулирование валютного кредитования. В то же время долларизация депозитов, по оценке Fitch, останется высокой - 44% на конец третьего квартала 2025 года - и процесс дедолларизации без дополнительных мер будет постепенным.

Прибыльность банков, по прогнозу, будет поддерживаться широкими процентными маржами (6,5% за январь-сентябрь 2025 года), хотя в 2026 году они могут сократиться примерно на 50 процентных пункта на фоне роста срочных депозитов. Одновременно ожидается увеличение расходов на обесценение кредитов до 2% от среднего значения по кредитам (по сравнению с 1,2% за девять месяцев 2025 года). Все это приведет к некоторому снижению операционной прибыльности, но ее уровень останется устойчивым, считают авторы отчета.

Коэффициенты достаточности капитала, согласно прогнозу, останутся стабильными. Прибыльность и умеренный рост риск-взвешенных активов будут компенсированы значительными дивидендными выплатами крупных банков. Fitch ожидает, что коэффициент Tier 1 составит около 14% в 2026 году (на конец третьего квартала 2025 года - 14,6%), что значительно выше минимальных нормативов - 5% (6% для системно значимых банков). Ликвидные резервы, включая валютные, останутся высокими, а средний коэффициент кредитов к депозитам сохранится около 80%.

Аналитики также отмечают, что зависимость большинства экономик региона от России остается значительной - через торговлю, энергопоставки, инфраструктуру, миграцию и денежные переводы. Исключение составляют Украина и, в меньшей степени, Азербайджан. "Риски, связанные с Россией, включая вероятность вторичных санкций, создают существенные вызовы для банков и компаний стран СНГ+. Однако реализация программ по диверсификации торговли, усиление комплаенса и укрепление систем мониторинга рисков помогают их смягчать", - считают аналитики Fitch.