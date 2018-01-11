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    Fitch: Азербайджан вновь возвращается к регулируемой курсовой политике

    Это тормозит необходимые структурные изменения в экономике и негативно влияет на валютные резервы

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджан вновь начал активно управлять валютным курсом.

    Как сообщает Report, об этом пишет исследовательская компания BMI Research, входящая в группу международного рейтингового агентства Fitch.

    Глава департамента рисков по странам Европы BMI Research Лукас душ Сантуш отметил, что этот шаг тормозит необходимые структурные изменения в экономике и провоцирует отток валютных резервов.

    "Шаг назад в курсовой политике говорит о том, что страна хочет вернуться к своим старым методам после повышения цен на энергоносители. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) считает, что гибкая валютная политика важна для Азербайджана. Фонд отмечает, что страна должна позволить курсу свободно плавать, как это предусмотрено в дорожной карте по экономическим реформам, подготовленной консалтинговой компанией McKinsey&Co в конце 2016 года", - говорится в документе.

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