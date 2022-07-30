Fitch: Азербайджан - в выгодном положении для поддержания низкого соотношения долга к ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что Азербайджан, как страна относящаяся к производителям и экспортером энергоносителей, выигрывает от высоких цен на них на мировых рынках. Это благоприятно действует на соотношение долга к ВВП, у

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что Азербайджан, как страна относящаяся к производителям и экспортером энергоносителей, выигрывает от высоких цен на них на мировых рынках. Это благоприятно действует на соотношение долга к ВВП, удерживая его на низком уровне.

Об этом сообщает Report cсылкой на Fitch Ratings.

Уровень соотношения долга к ВВП в регионе Восточной Европы, куда входит и Азербайджан, составит в этом году 9,1%.

В целом, согласно оценке рейтингового агентства, лишь немногим странам удалось обратить вспять ущерб, нанесенный государственным финансам пандемией Covid-19.

"Поскольку глобальный рост замедлится в 2022–2023 годах, более высокие уровни соотношения государственного долга к ВВП могут привести к тому, что многие суверенные государства будут иметь меньшую фискальную гибкость для поддержки экономического роста и уязвимых слоев населения, чем во время других недавних внешних потрясений", — говорится в отчете Fitch Ratings.

Негативное влияние оказывают, очевидно, последствия российско-украинской войны.

Недавнее ускорение инфляции во многих странах может сначала снизить отношение долга к ВВП за счет повышения номинального уровня ВВП и рост бюджетных доходов быстрее, чем расходов, особенно для экспортеров сырьевых товаров.

"Однако усилия по структурной фискальной консолидации, требующие повышения налогов или сокращения государственных расходов могут вызывать социальные и политические трения. Фактически, большинство суверенных государств уже смягчили фискальную политику, чтобы частично компенсировать воздействие роста цен на домохозяйства и предприятия", - отмечают аналитики агентства.